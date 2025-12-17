Vodafone down oggi 17 dicembre problemi di linea e connessione internet | cosa sta succedendo
Il 17 dicembre si registrano disservizi Vodafone in Italia, con problemi di linea e connessione internet. Gli utenti segnalano difficoltà con la rete mobile, il servizio fisso e il segnale. Ecco cosa sta succedendo e quali aree sono coinvolte.
Disservizi Vodafone in Italia: gli utenti stanno segnalano problemi a internet mobile, fisso e segnale-. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Fastweb down oggi, problemi con la rete internet: perché non funziona e cosa sta succedendo
Leggi anche: WhatsApp, Google, Tim, Vodafone ed EA Sports down, problemi oggi 22 ottobre 2025
1mobile configurazione
Vodafone down oggi 17 dicembre, problemi di linea e connessione internet: cosa sta succedendo - Disservizi Vodafone in Italia: gli utenti stanno segnalano problemi a internet mobile, fisso e segnale- fanpage.it
SIM Vodafone disattivate: c'è chi oggi ha perso il numero per sempre - Vodafone disattiva da oggi alcune SIM prepagate rimaste sui vecchi sistemi: numeri persi se non è stato effettuato il passaggio entro il 15 dicembre 2025. smartworld.it
Questi sono i primi effetti della vendita di #Vodafone a #Fastweb... #down da stamattina anche #Ho x.com
BUONGIORNO PER MOTIVI TECNICI DI VODAFONE NON FUNZIONA IL TELEFONO E NON SONO RIUSCITI A FARE UN TRASFERIMENTO DI CHIAMATA CI SCUSIAMO PER IL DISAGIO. - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.