Vodafone down oggi 17 dicembre problemi di linea e connessione internet | cosa sta succedendo

Il 17 dicembre si registrano disservizi Vodafone in Italia, con problemi di linea e connessione internet. Gli utenti segnalano difficoltà con la rete mobile, il servizio fisso e il segnale. Ecco cosa sta succedendo e quali aree sono coinvolte.

SIM Vodafone disattivate: c'è chi oggi ha perso il numero per sempre - Vodafone disattiva da oggi alcune SIM prepagate rimaste sui vecchi sistemi: numeri persi se non è stato effettuato il passaggio entro il 15 dicembre 2025. smartworld.it

Questi sono i primi effetti della vendita di #Vodafone a #Fastweb... #down da stamattina anche #Ho x.com

BUONGIORNO PER MOTIVI TECNICI DI VODAFONE NON FUNZIONA IL TELEFONO E NON SONO RIUSCITI A FARE UN TRASFERIMENTO DI CHIAMATA CI SCUSIAMO PER IL DISAGIO. - facebook.com facebook

