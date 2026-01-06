Napoli rischia di perdere Neres a causa di un infortunio alla caviglia sinistra, riscontrato durante la partita contro la Lazio. Gli esami hanno confermato un trauma distorsivo, mettendo in dubbio la sua disponibilità anche per la prossima sfida contro l’Inter. Restano da valutare i tempi di recupero e l’impatto sulla rosa azzurra.

Il Napoli deve fare i conti con l’infortunio di David Neres: il brasiliano si è fermato durante la vittoria contro la Lazio per un problema alla caviglia sinistra, confermato come trauma distorsivo dagli esami. Antonio Conte lo perderà sicuramente per la gara casalinga contro il Verona di mercoledì 7 gennaio, ma lo staff lavora per provare a recuperarlo in vista del big match contro l’ Inter dell’11 gennaio. Le condizioni di David dopo la sfida con la Lazio. Come confermato dalla Gazzetta dello Sport, l’infortunio è accaduto senza alcun contrasto: un movimento innaturale del piede durante la sfida all’Olimpico ha fatto crollare Neres a terra, visibilmente sofferente. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, Neres salta anche l’Inter? Cosa filtra sulle condizioni del brasiliano

Infortunio Napoli, per Neres la speranza è la sfida contro l'Inter - match di San Siro è una speranza, quasi una scommessa, senz'altro un braccio di ferro con il dolore. ilmattino.it