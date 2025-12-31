La classifica di Serie A è fasulla è ora che il calcio in Italia ritorni in mano ai calciatori Damascelli

L’analisi di Damascelli sul Giornale, a fine 2025, evidenzia come la classifica di Serie A sia spesso influenzata da fattori esterni e non rifletta la reale qualità delle squadre. Secondo l’autore, il calcio italiano ha perso parte della sua autenticità, seguendo mode e interessi che ne distorcono l’essenza. È il momento di riconsiderare il ruolo dei calciatori e riportare il calcio in Italia alle sue radici, valorizzando il talento e la passione autentica.

L’analisi di fine 2025 da parte di Damascelli sul Giornale restituisce un quadro di un calcio italiano abbastanza trasandato, che segue le mode ma non torna mai ad essere puro pallone. Come realmente dovrebbe essere. Gli stessi calciatori sembrano asserviti a questo sistema e commettono per primi errori per rendere il gioco meno limpido (esempio: simulazioni, proteste etc). Di seguito un estratto. Il calcio ritorni ai calciatori purché la smettano di recitare, di fingere (Damascelli). Si legge così su Il Giornale: “Lettera a un campionato mai nato. Classifica fasulla per colpa di chi ha avuto la genialità di infilare supercoppe e trasferte bizzarre in mezzo a un torneo già precario di suo, per responsabilità definite, arbitri e dirigenti della Lega di A. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - La classifica di Serie A è fasulla, è ora che il calcio in Italia ritorni in mano ai calciatori (Damascelli) Leggi anche: Damascelli e la stupidità dell’algoritmo di Comolli per scegliere i calciatori Leggi anche: Record presenze Serie A: la classifica dei calciatori Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. CLASSIFICA SERIE A A CONFRONTO #calcio #seriea #classifica #football #perte #punti #2025 #2026 Classifica Lega Basket Serie A 2025-26 #SkySport #SkyBasket x.com Classifica Serie A a confronto: con Allegri Milan da Scudetto, Fiorentina nel baratro. E la Juve... - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.