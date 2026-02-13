Inter-Juventus | Thuram verso il forfait

Brutte notizie in casa Juventus alla vigilia del derby d'Italia contro l'Inter. Luciano Spalletti rischia di dover fare a meno di un tassello importante del suo centrocampo per la sfida di domani sera a San Siro. Secondo le ultime indiscrezioni, Khephren Thuram è seriamente in dubbio per il match contro i nerazzurri. Il centrocampista francese, fratello dell'attaccante interista Marcus, avrebbe accusato un problema fisico nelle ultime sedute di allenamento. Thuram a forte rischio. Gli accertamenti avrebbero evidenziato un edema osseo, fastidio che mette a forte rischio la sua presenza nella gara più attesa della 25ª giornata di Serie A.