Calhanoglu esami slittati a domani | Inter tranquilla ma con il Lecce probabile forfait

Gli esami medici di Calhanoglu sono stati rimandati a domani, mantenendo l'Inter in relativa tranquillità. Tuttavia, in vista della prossima partita contro il Lecce, potrebbe esserci un forfait. La recente sfida tra Inter e Napoli ha evidenziato alcune preoccupazioni fisiche, che verranno approfondite con gli esami in programma.

Calhanoglu. La sfida tra Inter e Napoli ha lasciato in eredità non solo un risultato importante per la classifica, ma anche qualche apprensione sul fronte fisico. Hakan Calhanoglu, protagonista del match con il rigore trasformato per il momentaneo 2-1, è stato infatti costretto a chiedere la sostituzione nel corso del secondo tempo a causa di un fastidio al polpaccio che lo ha fermato improvvisamente. L'uscita del centrocampista turco ha immediatamente acceso l'attenzione dello staff medico nerazzurro. Nonostante lo stop, le sensazioni a caldo non sembrano allarmanti e in casa Inter filtra un cauto ottimismo sulle condizioni del numero 20.

