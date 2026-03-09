Installazione Infiorescenze all’Associazione Nuova Aurora

L’Associazione Nuova Aurora APS ha portato a termine i laboratori di arte espressiva all’interno del progetto Crazy Talent, sostenuto dalla Fondazione CR Firenze. Gli artisti dell’atelier La Tinaia hanno realizzato un’opera, chiamata “Installazione Infiorescenze”, che rappresenta il risultato finale delle sessioni di lavoro svolte. L’installazione è stata completata e presentata in occasione di questa iniziativa.

L'Associazione Nuova Aurora APS, nell'ambito del progetto Crazy Talent, co-finanziato dalla Fondazione CR Firenze, è lieta di annunciare la conclusione dei laboratori di arte espressiva culminati nella realizzazione di un'importante opera firmata dagli artisti dell'atelier La Tinaia. Vi aspettiamo all'inaugurazione giovedi 12 marzo alle ore 11.30 in via in via Giovane Italia 16, a Firenze.