Nuova antenna 5G I residenti di Spianate | Fermate l’installazione

Un gruppo di residenti di Spianate, ad Altopascio, ha espresso preoccupazioni riguardo all’installazione di una nuova antenna 5G nelle vicinanze delle abitazioni. Chiedono chiarimenti sul progetto e hanno richiesto la sospensione dei lavori, facendo riferimento anche al piano comunale della telefonia. La questione riguarda la compatibilità dell’intervento con le norme locali e la tutela della sicurezza dei cittadini.

Preoccupati dall'installazione di un' antenna per la telefonia vicino alle abitazioni, un gruppo di cittadini di Altopascio chiede chiarimenti, anche sulla base del piano comunale della telefonia e chiede di sospendere i lavori. "Siamo un gruppo residenti nella frazione di Spianate e desideriamo sottoporre alla vostra attenzione una situazione che sta generando forte preoccupazione tra i residenti – scrivono –. In questi giorni è in corso l'installazione di un'antenna 5G alta circa 30 metri su un terreno agricolo privato, situato in prossimità di abitazioni e di un condominio che ospita numerose famiglie.

Spianate, residenti contro l’antenna 5g; Il Comune: “Non possiamo farci niente” - Raccolta di firme ad Altopascio contro l'installazione di un'antenna 5 g in via Mazzei, a pochi metri da una palazzina. noitv.it

Antenna 5G, scatta la polemica: «Pesa la mancanza di comunicazione ai cittadini» - A Baricetta gli abitanti sono rimasti sorpresi dalla comparsa di una nuova stazione radio base 5G per ... ilgazzettino.it

