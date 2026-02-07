Fugge all’alt dei vigili sulla SS18 | inseguito e denunciato un 25enne

Un giovane di 25 anni ha tentato di scappare quando i vigili lo hanno fermato sulla SS18 a Eboli. Non ha voluto fermarsi e ha impegnato gli agenti in un inseguimento lungo la strada. Alla fine, è stato raggiunto e denunciato per aver ignorato l’alt e aver messo a rischio la sicurezza sulla strada.

Momenti di forte tensione lungo la SS18, nel territorio di Eboli, dove un giovane di 25 anni è stato protagonista di una pericolosa fuga dopo aver ignorato l'alt degli agenti della polizia municipale durante un controllo alla circolazione stradale.L'inseguimentoIl conducente, alla guida di una.

