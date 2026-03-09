Inseguita dal Perù e uccisa dall’ex Alla sbarra l’assassino di Geraldine La firma del femminicidio in un selfie

Lo scorso luglio, in un casolare abbandonato a Macherio, un uomo ha strangolato a mani nude la sua ex compagna, Geraldine Nuñez Sanchez Yadana, 33 anni, madre di due figli di 17 e 13 anni. La donna era stata inseguita dal Perù e aveva cercato di sfuggire all’aggressore, che ora si trova davanti a un procedimento legale per femminicidio. La scena è stata immortalata in un selfie lasciato dall’uomo.

Lo scorso luglio ha ucciso in un casolare abbandonato a Macherio, strangolandola a mani nude, la sua ex compagna Geraldine Nuñez Sanchez Yadana (nella foto), una 33enne da cui ha avuto due figli di 17 e 13 anni ora rimasti orfani. Poi ha postato sul profilo della vittima un selfie accompagnato dalla scritta “verdadero amor“: il “vero amore“. Ora è arrivata la resa dei conti con la giustizia per Alexander Vilcherres Quilla, peruviano di 33 anni, che venerdì è chiamato al processo davanti alla Corte di Assise di Monza e rischia la condanna all’ergastolo. L’uomo si trova in carcere accusato di omicidio volontario aggravato dalla relazione affettiva avuta con la vittima e anche di stalking, reati che riuniti insieme potrebbero contribuire ad innalzare fino al massimo la pena. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

