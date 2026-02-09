Zoe Trinchero uccisa a 17 anni | per l' assassino l' accusa è di omicidio aggravato da futili motivi e non femminicidio

Un ragazzo di 20 anni, Alex Manna, si trova in carcere ad Alessandria dopo aver confessato di aver ucciso Zoe Trinchero, la 17enne di Nizza Monferrato. L’accusa è di omicidio aggravato dai futili motivi, non di femminicidio. L’episodio è avvenuto nella notte tra venerdì e sabato. La comunità è sotto shock e cerca di capire come sia potuto succedere.

È di omicidio aggravato dai futili motivi l’accusa che ha portato in carcere ad Alessandria Alex Manna, 20 anni, da sabato sera, dopo avere confessato di avere ucciso Zoe Trinchero, 17 anni, la notte tra venerdì e sabato a Nizza Monferrato, nell’Astigiano. Nell’udienza di convalida del fermo, oggi nella casa circondariale, Manna si è avvalso della facoltà di non rispondere e il gip Aldo Tirone si è riservato di decidere. Manna non ha risposto, come ha riferito l’avvocata che lo difende, Patrizia Gambino, «perché aveva già dichiarato tutto quanto doveva dichiarare al pubblico ministero» e ha aggiunto: "Non risulta un’imputazione per femminicidio". 🔗 Leggi su Feedpress.me

Nella notte tra il 6 e il 7 febbraio 2026, il corpo di Zoe Trinchero, una ragazza di 17 anni, è stato ritrovato nel rio Nizza a Nizza Monferrato.

Zoe Trinchero, ragazza di 17 anni, è stata trovata morta a Nizza Monferrato, nell’Astigiano.

