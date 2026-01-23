A Macherio, nel gennaio 2026, si avvia al processo Alexander Vilcherres Quilla, coinvolto nel tragico omicidio della ex compagna Geraldine Nuñez Sanchez Yadana. L’uomo, di origini peruviane, è accusato di averla strangolata a mani nude lo scorso luglio in un casolare abbandonato. La vicenda ha lasciato la comunità sconvolta e i figli della vittima orfani. Il processo si terrà a febbraio presso la Corte di Assise di Monza.

Macherio (Monza Brianza), 23 gennaio 2026 - Verrà processato a febbraio dalla Corte di Assise di Monza e rischia la condanna all'ergastolo Alexander Vilcherres Quilla, il peruviano di 33 anni che lo scorso luglio ha ucciso in un casolare abbandonato a Macherio, strangolandola a mani nude, la sua ex compagna Geraldine Nuñez Sanchez Yadana, una coetanea da cui ha avuto due figli di 17 e 13 anni ora rimasti orfani. Il casolare abbandonato di Macherio dove Geraldine è stata strangolata a mani nude dall’ex compagno In carcere con l’accusa di omicidio volontario aggravato . L'uomo si trova in carcere accusato di omicidio volontario aggravato dalla relazione affettiva avuta con la vittima e anche di stalking, reati che riuniti insieme potrebbero contribuire ad innalzare fino al massimo la pena destinata al 33enne. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Geraldine strangolata dall’ex che l’ha raggiunta dal Perù: Alexander Vilcherres Quilla rischia l’ergastolo

