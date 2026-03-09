Inseguimento terminato con lo schianto contro l' auto dei carabinieri | il 18enne a processo chiede scusa

Un giovane di 18 anni è stato coinvolto in un inseguimento che si è concluso con lo schianto contro un’auto dei carabinieri. L’incidente è avvenuto sabato sera intorno alle 22, mentre il ragazzo cercava di scappare. Dopo l’incidente, il giovane ha espresso pentimento e ha chiesto scusa. Attualmente è in attesa di essere processato.

Ha chiesto scusa, indicando pentimento il giovane di 18 anni che ha seminato il caos sulle strade di mezza città sabato sera intorno alle 22.30-23, quando ha ingaggiato un inseguimento coi carabinieri terminato con lo schianto contro la pattuglia stessa dei militari. Nell'incidente sono rimasti feriti due carabinieri. Difeso dall'avvocato Michele Ricci, il giovane si è presentato lunedì mattina in tribunale per l'udienza del processo per direttissima a suo carico. La difesa ha chiesto il posticipo dell'udienza per poter fruire di un rito alternativo. Il processo è stato quindi rinviato al 13 aprile. Nel frattempo il 18enne, gommista in un'officina, avrà l'obbligo di firma, dovendosi presentare quattro giorni alla settimana alla caserma dei carabinieri. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Articoli correlati

Fugge all'alt dei carabinieri, inseguimento nel cuore della notte poi lo schianto contro un palo della segnaletica: arrestato un 20enne tunisino senza patentePADOVA - Un ventenne è fuggito all'alt dei carabinieri, dopo una fuga durata diversi chilometri e dopo essersi schiantato con l'auto contro un palo...

Leggi anche: L’auto lanciata contromano, l’inseguimento folle per 40 minuti, la fine della fuga in viale Fratti e un’auto dei carabinieri contro un palo: notte di paura in città

Aggiornamenti e notizie su Inseguimento terminato

Temi più discussi: Inseguimento da brividi da Matelica e schianto, i ladri speronano i carabinieri: feriti due militari e un'automobilista; Notte di follia a Foggia, non si ferma all'alt e scappa: un arresto dopo rocambolesco inseguimento - FoggiaToday; Furto a Matelica, inseguimento fino all'Umbria. Poi l'incidente; Inseguimento con incidente, caccia all’uomo a Spoleto | Video e aggiornamenti.

Dopo l’inseguimento denuncia gli agenti: Sono stato aggreditoDopo l’arresto e il processo concluso con patteggiamento, un uomo di 48 anni ha presentato una denuncia alla Procura contro tre agenti della Polizia Locale di ... chiamamicitta.it

Banda in fuga da Matelica fino a Spoleto: lungo inseguimento, poi lo scontro con i carabinieriUn inseguimento ad alta velocità durato quasi un’ora si è concluso lunedì sera con un violento scontro sulla statale Flaminia, all'altezza di Eggi a Spoleto. Secondo le prime ricostruzioni, tutto è in ... corrieredellumbria.it

Si è avvalso della facoltà di non rispondere l'unico bandito arrestato dopo l'inseguimento di oltre 50 km dalle Marche all'Umbria e terminato a Eggi di Spoleto con un incidente. Il silenzio del 39enne cileno restringe ulteriormente le possibilità di identificare i su - facebook.com facebook

ROMA. CRIMINALI SI DANNO ALLA FUGA DAVANTI ALL’ALT DELLA POLIZIA E UCCIDONO UNA FAMIGLIA SULLA STRADA A proposito dell’inseguimento finito con la morte di tre esseri umani (padre e madre anziani e figlio di 42 anni) perché dei criminali x.com