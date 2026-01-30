Fruit Logistica 2026 porto di Livorno protagonista | il modello cold chain sotto i riflettori di Berlino

Il porto di Livorno si presenta compatto a Berlino per la fiera Fruit Logistica 2026. Il focus quest’anno è sul modello cold chain, che vede il cluster portuale livornese in prima linea. La partecipazione conferma il ruolo strategico del porto nel commercio internazionale di prodotti freschi.

Anche quest'anno il cluster portuale livornese si presenta compatto al Fruit Logistica di Berlino (4-6 febbraio), uno degli eventi più importanti nel settore del commercio internazionale dei prodotti freschi ortofrutticoli. Il Terminal darsena Toscana (Tdt), con più di 900 prese per lo stoccaggio dei container refrigerati; il Terminal Livorno Reefer sul canale industriale, che si estende su una superficie di 11mila mq; L'interporto Vespucci che gestisce un efficiente centro per la merce fredda e surgelata e per il trattamento della frutta. A presentarsi alla fiera non saranno soltanto i singoli operatori ma una squadra coesa che negli anni ha saputo rafforzare il posizionamento del nodo logistico dell'Alto Tirreno nella filiera del freddo.🔗 Leggi su Livornotoday.it

