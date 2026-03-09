Inizio di settimana nel segno dell’instabilità | martedì possibili piogge localizzate

L’inizio di settimana si presenta con condizioni di instabilità, con possibili piogge locali previste per martedì. Un anticiclone che interessa l’Europa centro-meridionale garantisce invece tempo stabile e temperature miti sulla nostra regione. Le previsioni indicano un cambiamento nel clima, con piogge concentrate in alcune zone e giornate più serene altrove.

L’anticiclone posizionato sull’Europa centro-meridionale è nuovamente garanzia di tempo stabile e di clima mite sulla nostra regione. Tuttavia con l’inizio della nuova settimana la struttura anticiclonica subirà un indebolimento con conseguente possibile aumento dell’instabilità. Vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni insieme agli esperti del Centro Meteo Lombardo. Lunedì 9 marzo 2026 Tempo Previsto: nubi e momenti soleggiati si alterneranno durante il corso della giornata in pianura e tra i rilievi. Temperature: minime in pianura comprese tra 26°C. Massime in pianura comprese tra 1618°C. Venti: deboli generalmente sud orientali in pianura. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Meteo, in arrivo una serie di perturbazioni atlantiche in settimana: possibili piogge, rovesci e temporali anche nel FoggianoCon la totale assenza dell’anticiclone, anche nella nuova settimana rimarrà spalancata la porta dell’Atlantico, da cui transiterà un’ennesima serie...

Fine mese all'insegna dell'instabilità, arrivano venti e pioggeDall’Atlantico una serie di perturbazioni raggiungerà nel corso della settimana il Mediterraneo, interessando anche la Sicilia.

