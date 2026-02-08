Meteo in arrivo una serie di perturbazioni atlantiche in settimana | possibili piogge rovesci e temporali anche nel Foggiano

La settimana inizia con il cielo coperto e il rischio di piogge in tutta la Puglia. Le perturbazioni atlantiche non mollano e portano rovesci e temporali anche nel Foggiano. La mancanza di anticiclone mantiene il tempo instabile e le condizioni meteo difficili da prevedere.

Con la totale assenza dell’anticiclone, anche nella nuova settimana rimarrà spalancata la porta dell’Atlantico, da cui transiterà un’ennesima serie di perturbazioni che interesseranno anche la Puglia. Come riferisce il meteorologo di 3bmeteo.com Lorenzo Badellino, la prima raggiungerà la regione.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Approfondimenti su Meteo perturbazioni Epifania col maltempo nel Foggiano, possibili piogge e rovesci in Capitanata: allerta meteo di 14 ore L’Epifania nel Foggiano sarà interessata da condizioni meteorologiche avverse, con possibili piogge e rovesci in Capitanata. Meteo Veneto: due perturbazioni atlantiche in arrivo, portano piogge e neve a quote collinari Le previsioni meteo per il Veneto indicano l’arrivo di due perturbazioni atlantiche, che porteranno piogge e neve a quote collinari nelle prossime ore. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Meteo perturbazioni Argomenti discussi: Meteo: Caldo, temperature fino a 20°C come in primavera, ecco dove; Weekend di tregua fra sole e nubi. Ancora neve in quota (ma il freddo vero latita); Meteo, sabato ancora maltempo ma domenica migliora: le previsioni; Maltempo in Sardegna, arriva una nuova ondata: piogge e vento fino a lunedì – le previsioni. Meteo, nuova perturbazione in arrivo domani: domenica 8 con piogge in molte regioniL'alta pressione resta lontana e l'Italia si prepara a una sequenza di perturbazioni atlantiche. Piogge sparse domenica e nuovo maltempo in vista ... meteo.it Meteo: Prossime Ore, in arrivo Piogge e locali Temporali, le zone interessateTransita una perturbazione Inserita nel letto di queste correnti occidentali viaggia infatti una perturbazione , l'ennesima di questo periodo spesso capriccioso, che già da queste prime ore del mattin ... ilmeteo.it meteo.it. . Altre piogge in arrivo entro 24 ore: il nostro TG Meteo di sabato 7 febbraio facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.