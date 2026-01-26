Fine mese all' insegna dell' instabilità arrivano venti e piogge

Fine mese caratterizzato da instabilità atmosferica, con venti e piogge che interesseranno diverse zone. Dall’Atlantico, una serie di perturbazioni si muoveranno verso il Mediterraneo, coinvolgendo anche la Sicilia. È importante monitorare gli aggiornamenti meteorologici per affrontare al meglio le condizioni previste in questa fase.

Dall’Atlantico una serie di perturbazioni raggiungerà nel corso della settimana il Mediterraneo, interessando anche la Sicilia. Dopo un martedì in prevalenza stabile, le condizioni peggioreranno dalle prime ore di mercoledì per l’arrivo di un fronte associato a piogge e rovesci in transito da ovest verso est. Il passaggio sarà piuttosto rapido e già dal pomeriggio il sistema avrà lasciato l’isola, favorendo un temporaneo ritorno delle schiarite. A breve distanza seguirà però un nuovo impulso, responsabile di un ulteriore peggioramento in serata, inizialmente sui settori occidentali. Come prevede Lorenzo Badellino di 3bmeteo.🔗 Leggi su Messinatoday.it

Approfondimenti su fine mese

L’instabilità geopolitica, tra Venezuela, Groenlandia e i venti di guerra, influisce profondamente sull’economia globale.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su fine mese

Argomenti discussi: Un fine settimana all’insegna della natura; Il quarto weekend di gennaio all’insegna degli Invernali Regionali; Cherasco, fine settimana all'insegna dell'incanto e della meraviglia al Museo della Magia; Cherasco, fine settimana all'insegna dell'incanto e della meraviglia al Museo della Magia.

Buongiorno ho rinnovato un contratto di locazione in scadenza a fine mese. Ora l'inquilino mi comunica che lascia a fine mese il locale. Esiste un modo per annullare il rinnovo, recuperare le imposte e non pagare anche la risoluzione Grazie per i consigli. - facebook.com facebook

"Non arrivo a fine mese e parlare di cene a 1.000 euro è uno schiaffo alla miseria!" #drittoerovescio x.com