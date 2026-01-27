Prima domenica del mese ingresso gratuito e visite didattiche a pagamento per tutta la famiglia al Salinas

In occasione della prima domenica del mese, il Museo Archeologico Antonino Salinas apre le sue porte con ingresso gratuito, offrendo alle famiglie l’opportunità di visitare le esposizioni e partecipare a visite didattiche a pagamento. Questa iniziativa permette di conoscere meglio il patrimonio culturale in un contesto accessibile e informativo, favorendo l’educazione e la scoperta per tutti i visitatori.

Domenica 1 febbraio, in occasione della prima domenica del mese, il Museo Archeologico "Antonino Salinas" apre le sue porte con ingresso gratuito. Un’opportunità speciale per scoprire il museo più antico della Sicilia e vivere una giornata tra storia, miti e divertimento insieme a CoopCulture.In.🔗 Leggi su Palermotoday.itImmagine generica

