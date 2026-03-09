Un infortunio ha messo fuori uso il centrocampista nerazzurro, con nuovi dettagli che emergono dalle fonti di Sky Sport. Si conoscono ora le tempistiche di recupero e le prossime settimane di assenza previste. La notizia arriva in un momento di particolare attenzione per la squadra, che dovrà fare a meno del giocatore in vista delle prossime partite.

Inter News 24 Infortunio Calhanoglu, da Sky Sport arrivano nuovi aggiornamenti sullo stop del centrocampista nerazzurro. Non c’è pace per il centrocampo di Cristian Chivu. Dopo l’esclusione dai 90 minuti del derby, la scelta dell’allenatore nerazzurro ha trovato una spiegazione clinica: Hakan Calhanoglu è ufficialmente ai box. Sottoposto nella giornata di oggi, lunedì 9 marzo, a una risonanza magnetica presso l’istituto Humanitas di Rozzano, il calciatore ha riportato un «leggero risentimento muscolare agli adduttori della coscia destra». La notizia conferma i timori del post-partita, quando lo stesso Chivu aveva ammesso che il giocatore «non stava bene», preferendo non rischiarlo nella stracittadina. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Infortunio Calhanoglu, emergono ulteriori dettagli: ecco quanto rimarrà fuori il centrocampista nerazzurro

Articoli correlati

Bayern Monaco, tegola Davies: infortunio per il canadese! Ecco quanto starà fuori, i dettagliBayern Monaco, tegola Davies: infortunio per il canadese! Ecco quanto starà fuori, i dettagli Paris FC, cambio in panchina imminente! Kombouaré è il...

Leggi anche: Valentin Carboni Racing, emergono novità sui dettagli dell’operazione che ha portato in Argentina il centrocampista! Ecco cosa dicono

INFORTUNIO CALHANOGLU #calcio #inter #seriea

Una raccolta di contenuti su Infortunio Calhanoglu

Inter, infortunio Calhanoglu: risentimento muscolare e nuovo stopDopo aver saltato il derby col Milan, Hakan Calhanoglu si ferma ancora per infortunio. Tegola in casa Inter, cosa filtra. newsmondo.it

Inter, infortunio alla coscia destra per Calhanoglu: il sostituto e quando rientraHakan Calhanoglu ha saltato il Derby a causa di un infortunio alla coscia destra: l'esito degli esami strumentali e i tempi di recupero ... assopoker.com