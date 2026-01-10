Valentin Carboni Racing emergono novità sui dettagli dell’operazione che ha portato in Argentina il centrocampista! Ecco cosa dicono

Valentin Carboni è stato recentemente trasferito in Argentina, con dettagli dell’operazione che stanno emergendo. Si parla di bonus legati alle presenze e di eventuali premi, chiarendo alcuni aspetti dell’accordo tra le parti. Questa operazione rappresenta un passaggio importante per il centrocampista e il suo percorso professionale. Di seguito, le ultime novità e le informazioni disponibili sulla trattativa.

Inter News 24 Valentin Carboni Racing, emergono novità sui dettagli dell'operazione: bonus per le presenze e possibili premi. Ecco cosa è emerso. Valentín Carboni ha ufficialmente lasciato l' Inter e si è trasferito al Racing Club de Avellaneda con un prestito secco senza commissioni. Tuttavia, emergono nuovi dettagli sull'operazione, come riportato dal portale Racing de Alma, che fornisce una panoramica completa sugli aspetti economici e le clausole legate al trasferimento del giovane talento argentino. L' Inter ha concordato con il Racing di pagare 200mila euro per ogni quattro partite consecutive giocate da Carboni con la squadra argentina.

