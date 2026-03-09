Infortunio Calhanoglu arrivano i primi aggiornamenti dall’Inter | il comunicato!

L’Inter ha diffuso un comunicato dopo che il centrocampista turco non ha partecipato al derby di ieri. Sono stati forniti i primi dettagli sulle sue condizioni di infortunio, che hanno impedito la sua presenza in campo durante la partita. La squadra ha comunicato ufficialmente le informationi aggiornate sul giocatore, senza aggiungere ulteriori commenti o analisi.

Inter News 24 Infortunio Calhanoglu – Il turco ieri non è sceso in campo nel derby, arrivano aggiornamenti sulle condizioni del centrocampista. Arrivano i primi aggiornamenti sulle condizioni di Hakan Calhanoglu. Il turco non è sceso in campo né dal primo minuto, né a gara in corsa e Cristian Chivu ha spiegato che è dipeso dal fatto che non stesse bene. In questo senso l'Inter ha effettuato dei controlli sul numero 20 che hanno evidenziato un leggero risentimento muscolare. Necessario attendere i prossimi giorni per ulteriori novità sui tempi di recupero. IL COMUNICATO – Hakan Çalhano?lu si è sottoposto questa mattina a risonanza magnetica presso l'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano.