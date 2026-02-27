Infortunio Zambo Anguissa | da Castel Volturno arrivano aggiornamenti poco rassicuranti?

Da Castel Volturno arrivano aggiornamenti sull'infortunio di Zambo Anguissa, con notizie che non sono del tutto rassicuranti. L'intervento al ginocchio ha comportato un lungo periodo di assenza, e ora che il recupero sembra avviato alla conclusione, non si può ancora parlare di piena disponibilità. Per rivederlo al massimo della forma, sarà necessario attendere ulteriori segnali positivi.

Il lungo stop è finalmente alle spalle, ma per rivedere Zambo Anguissa al massimo della condizione servirà ancora pazienza. Il centrocampista del Napoli è tornato ad allenarsi in gruppo dopo quasi quattro mesi di assenza a causa dell’infortunio, un segnale importante sia per lo staff tecnico che per la squadra, che attende il suo rientro come un vero rinforzo. Nonostante il ritorno in campo a Castel Volturno, Anguissa non sarà convocato per la prossima sfida di campionato contro l’Hellas Verona. La scelta è dettata dalla prudenza: dopo uno stop così lungo, il rischio di ricadute è elevato e l’obiettivo è riportarlo gradualmente ai suoi livelli senza forzare i tempi. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Infortunio De Bruyne, arrivano buone notizie da Castel Volturno: rientro previsto a marzoDopo mesi di attesa e apprensione, arrivano finalmente segnali incoraggianti sulle condizioni di Kevin De Bruyne.

Leggi anche: Napoli, Conte può finalmente sorridere: arrivano due buone notizie da Castel Volturno

Sono raccolti link e contenuti legati all’argomento.

Temi più discussi: Buone notizie per Conte: Anguissa di nuovo in gruppo, Lukaku fa doppietta. Quando rientrano; Napoli, Anguissa torna in gruppo dopo l'infortunio: quando sarà convocato, quando torna titolare e la sua gestione; Napoli, finalmente Anguissa: torna in tempo per Verona?; Anguissa, si avvicina il ritorno in campo: cerchiata una data in rosso – CdM.

Infortunio Zambo Anguissa, la comunicazione del calciatore ad Antonio ConteDopo quasi quattro mesi di stop, il Napoli può finalmente ritrovare Zambo Anguissa. Il centrocampista camerunese ha lasciato alle spalle un lungo e ... dailynews24.it

Infortunio Zambo Anguissa: il centrocampista ha cerchiato in rosso la data del ritorno in campoDopo un’assenza lunga e pesante, Frank Zambo Anguissa è finalmente pronto a rivedere il campo. Il centrocampista del Napoli, fermo da circa tre mesi a ... dailynews24.it

Antonio Conte ha cerchiato in rosso una data per il ritorno in campo di Zambo Anguissa Dopo 3 mesi di infortunio, c'è finalmente una data per rivederlo tra i convocati. E non è una partita qualsiasi. (Leggi l'articolo completo nel 1° commento) - facebook.com facebook