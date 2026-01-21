Ustionato dall?acqua bollente tragico incidente in casa | muore bimbo di dieci mesi

Un tragico incidente domestico si è verificato a Bari, dove un bambino di dieci mesi è rimasto ustionato dall’acqua bollente. Dopo oltre un mese di cure e speranze, il piccolo Antony è deceduto nel reparto di rianimazione del Policlinico locale. La vicenda evidenzia l’importanza di misure di sicurezza in casa per prevenire eventi simili e tutelare la sicurezza dei più piccoli.

Il piccolo cuore di Antony non ce l’ha fatta. Dopo 53 giorni di agonia, il bimbo di dieci mesi è morto l’altra sera nel reparto di rianimazione del Policlinico di Bari, dove era stato trasferito dall’ospedale «Marianna Giannuzzi» di Manduria con ustioni di secondo e terzo grado estese su gran parte del corpo. Le ferite, gravissime, erano state provocate dall’acqua bollente che gli era caduta addosso il 17 novembre scorso nella casa di famiglia alla periferia di Monacizzo, frazione di Torricella. Una tragedia consumata tra le mura domestiche, con unica testimone la giovane madre, inevitabilmente indagata dalla Procura della Repubblica ionica con l’accusa di lesioni personali gravi, reato che ora sarà inevitabilmente riqualificato alla luce del decesso del piccolo. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

