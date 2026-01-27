Inferno di fuoco nella notte | morta una donna 9 persone in ospedale

Un incendio nella zona di Via Monte Nero, a Borgo Trento, ha causato un incendio mortale e il ricovero di nove persone. L’evento si è verificato durante la notte nel quartiere Sant’Eustacchio, evidenziando l’importanza della prevenzione e della sicurezza antincendio nelle aree urbane.

È stata una notte terribile quella appena trascorsa nella zona di Via Monte Nero in città, quartiere Sant'Eustacchio a sud di Borgo Trento e a ovest di Crocifissa di Rosa. È qui che poco dopo le 22 è scattato l'allarme per un furioso incendio divampato in un appartamento di un palazzo e che in pochi minuti ha interessato l'intero stabile: tra le fiamme è morta una donna e altre 9 persone sono state ricoverate in ospedale perché intossicate dai fumi. Sulle origini del rogo ci sono ancora circostanze da chiarire, sembra chiaro invece da dove il rogo è divampato: dall'appartamento in cui viveva da sola la donna che poi ha perso la vita, trovata morta carbonizzata tra le fiamme.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Nella notte di giovedì, un incendio si è sviluppato in un annesso agricolo in Via Borro della Madonna a San Giovanni.

