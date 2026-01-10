Inferno di fuoco nella notte Nessun ferito salvato un cane

Nella notte di giovedì, un incendio si è sviluppato in un annesso agricolo in Via Borro della Madonna a San Giovanni. L’intervento dei vigili del fuoco, provenienti da diverse aree, ha permesso di circoscrivere le fiamme senza feriti. Durante le operazioni è stato salvato un cane. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti.

di Massimo Bagiardi SAN GIOVANNI Notte di paura in Via Borro della Madonna a San Giovanni. Per cause ancora in corso di accertamento da parte delle autorità competenti si è sviluppato, poco dopo le 23 di giovedì, un vasto incendio in un annesso agricolo che ha richiesto l'intervento non solo dei vigili del fuoco del distaccamento di Montevarchi ma anche di altre squadre provenienti da Arezzo, Figline e Prato. Per tutta la durata della notte, fino all'alba in pratica, hanno cercato di domare le fiamme che hanno distrutto oltre che l'intera struttura tutti gli annessi agricoli presenti di proprietà di una famiglia che, residente nel posto, non appena accortasi del rogo, ha immediatamente avvertito i vigili che da lì a poco sono arrivati per permettere che le fiamme non si propagassero oltre all'annesso stesso.

