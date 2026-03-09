Infermieri imboscati negli uffici dell' Asl | il Nursind scrive a carabinieri e Procura

Il Nursind ha inviato una comunicazione ai carabinieri e alla Procura evidenziando come, nel territorio salernitano, molti infermieri siano impiegati negli uffici dell’Asl e non nelle corsie degli ospedali. Mentre si segnalano carenze di personale sanitario in servizio diretto ai pazienti, centinaia di professionisti risultano coinvolti in attività amministrative o altre mansioni lontane dall’assistenza immediata.

Mentre negli ospedali e nei servizi sanitari del territorio salernitano si continua a denunciare carenza di personale in corsia, centinaia di professionisti sanitari risultano impiegati in attività amministrative o comunque lontane dall'assistenza diretta ai pazienti. È da questa contraddizione che parte la nuova denuncia del Nursind di Salerno, che ha inviato una segnalazione a Procura di Salerno, Procura regionale della Corte dei Conti, comando provinciale dei carabinieri del Nas e Ordine degli Infermieri di Salerno. Secondo il sindacato delle professioni infermieristiche, nell'Asl Salerno sarebbero centinaia gli operatori sanitari utilizzati in funzioni che non corrispondono al loro ruolo assistenziale.