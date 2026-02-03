Francia perquisizione negli uffici di X a Parigi | procura convoca Elon Musk

La procura di Parigi ha fatto irruzione negli uffici di X a Parigi. La polizia ha condotto una perquisizione nell’ambiente dell’azienda, coinvolgendo anche Europol. Elon Musk, il proprietario, è stato convocato dagli inquirenti per chiarimenti. La vicenda si sviluppa in un clima di tensione tra le autorità francesi e la società di Musk, senza che siano ancora chiare tutte le ragioni di questa operazione.

La sede francese di X è stata perquisita da parte dell’unità per la criminalità informatica della procura di Parigi, in collaborazione con l’unità informatica della gendarmeria e con Europol. Lo riportano i media francesi precisando che l’indagine si svolge in seguito a una denuncia presentata dal deputato Éric Bothorel (Ensemble!) del 12 gennaio 2025. Convocazione di Musk il 20 aprile. In un comunicato stampa, la procuratrice generale di Parigi, Laure Beccuau, ha annunciato che “sono state inviate citazioni per colloqui volontari il 20 aprile 2026 a Parigi al signor Elon Musk e alla signora Linda Yacarino, nella loro qualità di gestori de facto e de jure della piattaforma X al momento dei fatti”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Francia, perquisizione negli uffici di X a Parigi: procura convoca Elon Musk Approfondimenti su X Parigi Francia alla guerra con X: perquisita la sede di Parigi, Elon Musk sarà sentito dalla procura. Nel mirino anche i deepfake pedopornografici La procura di Parigi ha perquisito questa mattina la sede francese di X, coinvolgendo anche Europol. Perquisiti gli uffici di X in Francia, Musk convocato in Procura: nel mirino "algoritmi sospetti" La Procura di Parigi ha convocato Elon Musk per il 20 aprile. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su X Parigi Francia, perquisizione negli uffici di X a Parigi: procura convoca Elon MuskLa sede francese di X è stata perquisita da parte dell'unità per la criminalità informatica della procura di Parigi, in collaborazione con l'unità informatica ... lapresse.it La Procura di Parigi dispone una perquisizione nella sede di X in Francia, Musk sarà interrogato il 20 aprileESTERI: Ultim'ora ticinonotizie.it PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – La Procura di Parigi ha disposto una perquisizione negli uffici di X France, a seguito di un’indagine avviata all’inizio del 2025 sul ... ticinonotizie.it Perquisiti i locali parigini della piattaforma di Elon Musk. Il magnate americano e l’ex direttrice generale Linda Yaccarino convocati dalla procura: dovranno rispondere della diffusione di immagini illegali generate con l’Ai e contenuti negazionisti, ma anche - facebook.com facebook Nasce la società privata più ricca del mondo. È di Elon Musk x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.