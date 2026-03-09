Durante un controllo in via Statale per Lecco, i poliziotti della Squadra Volante hanno fermato un'auto con cinque giovani a bordo. In tasca uno degli occupanti aveva alcuni grammi di hascisc, mentre a casa sono stati trovati un etto diviso in bustine. L'intervento si è concluso con il sequestro della sostanza e l'identificazione dei presenti.

Como, 9 marzo 2026 – Pochi grammi di droga in auto, un etto a casa. Lo stupefacente è stato trovato durante un controllo dai poliziotti della Squadra Volante, che sabato pomeriggio hanno proceduto al controllo di un'auto fermata in via Statale per Lecco, con a bordo cinque giovani. Uno di loro, 26 anni e residente ad Arosio, si è mostrato particolarmente infastidito dagli accertamenti svolti dagli agenti, attirando l'attenzione: pochi attimi dopo, gli sono stati trovato in tasca 10 grammi di hascisc, suddivisi in bustine di cellophane. Quanto bastava per estendere il controllo all'abitazione del ventiseienne, dove sono stati trovati altri 100 grammi della stessa sostanza, suddivisi in barattoli e bustine, e nascosti in diversi luoghi dell’appartamento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Infastidito dai controlli della polizia: in tasca aveva alcuni grammi di hascisc, a casa un etto diviso in bustine

Articoli correlati

Passo Corese. In casa aveva oltre 60 grammi di cocaina e un etto di hashish. Arrestato dai Carabinieri un 62enne incensurato. Sequestrate le armi che deteneva legalmenteCronache Cittadine PASSO CORESE – I Carabinieri della Stazione di Passo Corese hanno tratto in arresto in flagranza un uomo di 62 L'articolo Cronache...

Arosio, troppo nervoso al controllo della polizia in strada: in casa aveva un etto di hashishDenunciato un 26enne dopo un controllo in via Statale per Lecco: sequestrati sostanza stupefacente, bilancino e contanti Un controllo di routine...

Aggiornamenti e notizie su Infastidito dai controlli della polizia...

Argomenti discussi: INCHIESTA CHIOSCHI, LE PRESSIONI ALLA GUARDIA COSTIERA COSTANO UN'INDAGINE AL SINDACO MOSCA; Presidio in via Mazzini, 162 giovani segnalati: primo bilancio delle attività della polizia dopo la riattivazione del punto fisso alla...

Infastidito dai lavori, chiama i carabinieri: ecco cosa è successo a MondolfoMONDOLFO Chiama i carabinieri infastidito dal vicino che pulisce e sistema un giardino condominiale. I militari della stazione dell’Arma di ... msn.com