Indice del clima male Benevento nella classifica del Sole 24 Ore | la situazione degli altri capoluoghi campani

Benevento si colloca in fondo alla classifica del Sole 24 Ore sull’indice del clima tra i capoluoghi campani, mentre Napoli si posiziona più in alto. Il rapporto analizza le condizioni climatiche di ciascuna città, offrendo un quadro aggiornato sulla situazione attuale. La classifica prende in considerazione diversi parametri, evidenziando le differenze tra i vari territori della regione.

Tempo di lettura: < 1 minuto Buon piazzamento di Napoli nella classifica del Sole 24 Ore relativa all’indice del clima. Occupa infatti il 24esimo posto, molto meglio di grandi città come Milano, che è 71esima, e poi a scendere, Bologna, Firenze e Torino. Risultato positivo anche per Salerno che risulta 27esima, a metà classifica si colloca invece Avellino che è 51esima. Male Benevento, 97esima, e peggio ancora Caserta, 104esima su 107 posizioni totali. Le migliori performance di Napoli riguardano, tra i parametri che poi compongono la classifica generale, l’escursione termica, i giorni freddi, il soleggiamento, l’umidità, la nebbia, le ondate di calore. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

