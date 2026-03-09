Napoli si colloca al 24º posto nella classifica dell’indice del clima pubblicata dal Sole 24 Ore. Benevento e Caserta si trovano in posizioni inferiori nella stessa classifica. Il rapporto valuta le condizioni climatiche di diverse città italiane, offrendo un quadro aggiornato sulla situazione. La classifica si basa su dati raccolti e analizzati dall’indice del clima.

Tempo di lettura: < 1 minuto Buon piazzamento di Napoli nella classifica del Sole 24 Ore relativa all’indice del clima. Occupa infatti il 24esimo posto, molto meglio di grandi città come Milano, che è 71esima, e poi a scendere, Bologna, Firenze e Torino. Risultato positivo anche per Salerno che risulta 27esima, a metà classifica si colloca invece Avellino che è 51esima. Male Benevento, 97esima, e peggio ancora Caserta, 104esima su 107 posizioni totali. Le migliori performance di Napoli riguardano, tra i parametri che poi compongono la classifica generale, l’escursione termica, i giorni freddi, il soleggiamento, l’umidità, la nebbia, le ondate di calore. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Indice del clima, Napoli al 24esimo posto nella classifica del Sole 24 Ore: male Benevento e Caserta

Articoli correlati

Leggi anche: Qualità del clima, Ancona tra le cinque città italiane dove si vive meglio: la classifica del Sole 24 Ore

Un posto al sole, le anticipazioni del 24 febbraio 2026: Ornella è profondamente feritaTorna l’appuntamento del martedì sera con Un Posto al Sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a...

Contenuti utili per approfondire Indice del clima Napoli al 24esimo...

Temi più discussi: Indice del clima: in Italia temperatura aumentata di 1,8 gradi in quindici anni. Bari, il maggiore benessere; Indice del clima: in Italia temperatura aumentata di 1,8 gradi in quindici anni. Bari, il maggiore benessere Il Sole 24 Ore; Previsioni meteo del 2 marzo 2026; Napoli. L’assemblea del 21 febbraio del Coordinamento Nazionale No Nato.

Indice del clima, Napoli al 24esimo posto nella classifica del Sole 24 OreBuon piazzamento di Napoli nella classifica del Sole 24 Ore relativa all'indice del clima. Occupa infatti il 24esimo posto, molto meglio di grandi città come Milano, che è 71esima, e poi a scendere, ... ansa.it

Indice del Clima: in Italia temperatura aumentata di 1,8 gradi in quindici anni. Bari, il maggiore benessere Il Sole 24 OreNegli ultimi quindici anni secondo tale indice la temperatura in Italia è aumentata di 1,8 gradi in media. Bari è la città in cui si registra il maggiore benessere climatico, in base ai parametri ... noinotizie.it

In occasione della #Giornatainternazionaledelladonna, celebrata annualmente l’#8marzo, il #MIM indice anche quest’anno il #Concorso nazionale “STEAM: femminile plurale”, giunto alla sua VII edizione, con l’obiettivo di incentivare tra le studentesse e gli st - facebook.com facebook

Gme, indice del gas in rialzo a 43,82 euro al MWh. Ieri era a 32,78 euro #ANSA x.com