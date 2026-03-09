Indian Wells Tiafoe si vendica di Cobolli e lo butta fuori Fonseca batte Paul e si regala Sinner

Allo torneo di Indian Wells, l'americano Tiafoe ha eliminato Cobolli con un punteggio di 6-1 6-2, vendicandosi della sconfitta nella finale del 500 in Messico contro Flavio. Nel frattempo, Fonseca ha battuto Paul e si è assicurato un match contro Sinner. La giornata di gara ha visto quindi alcune importanti vittorie e sconfitte tra i protagonisti del circuito ATP.

Nonostante la bella vittoria all'esordio contro Kecmanovic, le fatiche di Acapulco, da un punto di vista tanto tennistico quanto logistico, finiscono per pesare su Flavio Cobolli. L'azzurro, testa di serie n.15, esce al terzo turno del Masters 1000 di Indian Wells per mano di Frances Tiafoe. Giusto una settimana dopo la finale dell'Atp 500 messicano vinta da Flavio, l'americano, sfruttando anche l'energia del pubblico, si prende una severa rivincita: 6-1 6-2, in un'ora e otto minuti, il punteggio finale. Si tratta della peggior sconfitta, per punteggio, dalla United Cup 2024 contro Machac per l'azzurro, che con 30 errori non forzati e il solo 52% di punti vinti con la prima ha spianato la strada a Tiafoe, lesto ad approfittare della serata no dell'avversario.