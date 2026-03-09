atp indian wells 2026 cobolli non si ripete e perde nettamente la rivincita con tiafoe

Durante il torneo ATP di Indian Wells 2026, Flavio Cobolli si è dovuto arrendere in modo netto alla rivale Tiafoe, dopo aver tentato di ripetere la performance precedente. Cobolli, che aveva ottenuto una vittoria contro Tiafoe in passato, questa volta non è riuscito a ripetere il risultato e ha abbandonato il torneo in modo precoce. La competizione ha visto l’eliminazione precoce di Cobolli nel singolare maschile.

Con la spia della riserva decisamente accesa, Flavio Cobolli abbandona il Masters 1000 di Indian Wells. Il romano, decisamente stanco e fuori completamente dalla partita, subisce u na netta sconfitta nel terzo turno dall’americano Frances Tiafoe, che si prende la rivincita sull’azzurro che lo aveva appena battuto nella finale di Acapulco. Lo statunitense si è imposto in due set con il punteggio di 6-1 6-2 in appena un’ora e sette minuti di gioco. Lo stesso Cobolli ha poi confermato a fine partita di aver pagato le fatiche fisiche e mentali di queste ultime settimane. Il numero quindici del mondo ha commesso ben 30 errori non forzati contro i 9 dell’avversario e poi soprattutto non è davvero mai riuscito ad incidere con il servizio, vincendo solamente il 52% dei punti quando ha servito la prima ed il 39% con la seconda. 🔗 Leggi su Oasport.it

