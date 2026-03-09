Lunedì 9 marzo 2026, Jannik Sinner ha visto interrompersi la sua partecipazione nel doppio di Indian Wells, uscendo sconfitto in una partita contro Opelka. La sua avventura nel torneo si è fermata prima di raggiungere le fasi finali, lasciando il campo dopo la sconfitta. La partita si è disputata nel quadro del prestigioso ATP Masters 1000 in California.

L’avventura di Jannik Sinner nel tabellone di doppio del prestigioso torneo ATP Masters 1000 di Indian Wells si è conclusa prematuramente nella serata di lunedì 9 marzo 2026. Il fuoriclasse di Sesto Pusteria ha deciso di cimentarsi in questa disciplina meno abituale per lui unendo le forze con il gigante statunitense Reilly Opelka. Nonostante l’entusiasmo generato da questa coppia inedita e fisicamente imponente, il sorteggio non è stato benevolo mettendo subito l’azzurro di fronte a una delle coppie più collaudate e vincenti del circuito mondiale. Il match si è trasformato in un test di altissimo livello dove la maggiore abitudine degli avversari alla gestione dei momenti chiave nel doppio ha finito per prevalere sulla potenza pura e sul talento individuale della coppia italo-americana. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Sinner fuori dal doppio a Indian Wells: sconfitta con Opelka

Articoli correlati

Leggi anche: Sinner, doppio amaro con Opelka: eliminati da Granollers/Zeballos a Indian Wells

Sinner gioca anche il doppio a Indian Wells: fa coppia con Opelka in un tabellone ricco di stelleJannik Sinner si è iscritto al torneo di doppio di Indian Wells, fa coppia con Opelka.

Altri aggiornamenti su Indian Wells

Temi più discussi: Sinner/Opelka e non solo: le coppie di doppio da non perdere a Indian Wells; Indian Wells, il tabellone di doppio è da urlo: ci sono Sinner, Djokovic e non solo; Indian Wells, doppio: stasera debuttano Sinner/Opelka; Lorenzo Musetti subito fuori a Indian Wells: sconfitto in due set da Fucsovics.

Sinner fuori dal doppio a Indian Wells: sconfitta con OpelkaL'avventura di Jannik Sinner nel tabellone di doppio del prestigioso torneo ATP Masters 1000 di Indian Wells si è conclusa prematuramente nella serata di ... thesocialpost.it

Sinner/Opelka contro Granollers/Zeballos in doppio a Indian Wells: risultato liveLeggi su Sky Sport l'articolo Sinner/Opelka contro Granollers/Zeballos in doppio a Indian Wells: risultato live ... sport.sky.it

È iniziato il match di Sinner e Opelka in doppio a Indian Wells x.com

Indian Wells, Sinner agli ottavi contro Fonseca e Alcaraz sfida Rinderknech: orari e dove vedere i match - facebook.com facebook