Il solito Sinner | malore per un tifoso nel doppio con Opelka a Indian Wells Jannik non perde tempo

Durante il torneo di Indian Wells, un tifoso ha accusato un malore mentre seguiva il match di doppio tra Sinner e Opelka contro Granollers e Zeballos. Jannik Sinner ha interrotto subito il gioco e si è avvicinato al pubblico per prestare assistenza. Il torneo è proseguito dopo l’intervento, mentre il tifoso è stato assistito dai soccorritori.

Jannik Sinner protagonista ancora una volta di un gesto da applausi nel doppio con Opelka perso contro Granollers e Zeballos.