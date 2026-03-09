Allo torneo di Indian Wells, l'italiano Sinner ha vinto contro Shapovalov in due set, mentre Paolini ha eliminato Tomljanovic, portandosi anche lui agli ottavi di finale. Entrambi i giocatori sono riusciti a superare i rispettivi avversari e proseguono la loro corsa nel torneo. La competizione continua con le sfide dei prossimi turni.

Prosegue senza intoppi il cammino degli azzurri al Masters 1000 di Indian Wells. Nella notte tra domenica e lunedì, Jannik Sinner supera con autorità il canadese Denis Shapovalov e conquista l’accesso agli ottavi di finale del torneo californiano. Vittoria anche per Jasmine Paolini, che al termine di una sfida combattuta elimina Ajla Tomljanovic e prosegue il suo percorso nel tabellone. Per Sinner è stata una partita gestita con grande sicurezza. Il numero due del mondo ha avuto solo un piccolo passaggio a vuoto in apertura, quando ha perso a zero il primo turno di servizio. Da quel momento, però, l’azzurro ha preso il controllo della gara, recuperando immediatamente il break e chiudendo il primo set 6-3. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Indian Wells, Sinner e Paolini agli ottavi

