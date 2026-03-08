Indian Wells secondo turno | a che ora giocano Sinner e Paolini

A Indian Wells, nel secondo turno del torneo maschile, Sinner e Paolini sono stati programmati in partite distinte. Jasmine sarà la prima italiana a scendere in campo, affrontando Tomljanovic, con l’inizio previsto in tarda mattinata. Le sfide si svolgeranno sul campo principale e sui campi secondari, con orari specifici comunicati dagli organizzatori.

Sinner-Shapovalov sarà la terza sfida di giornata sul campo principale di Indian Wells. Si gioca nella tarda serata italiana, non prima delle 22.45-23. Il match fra l'altoatesino e il mancino canadese prenderà il via dopo Sabalenka-Cristian (alle 19) e il derby di casa fra Ben Shelton e Learner Tien (non prima delle 21). Allo Stadium 1 la sessione di giornata si completerà con Gauff-Eala e con la sfida fra Tommy Paul e Joao Fonseca. Dovrà stare sveglio un po' più a lungo chi vorrà invece gustarsi la partita fra Cobolli e Tiafoe: l'interessante sfida fra Flavio e lo statunitense (numero 22 del mondo) non andrà infatti in scena prima delle 2 italiane, considerando che sarà il quarto match di giornata sul secondo campo di Indian Wells, dove il programma si aprirà con Nakashima-Zverev. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Indian Wells: Sinner vince in 2 set. Paolini rimonta con grinta e vola al terzo turnoSinner e Paolini brillano a Indian Wells: l’Italia vola nel deserto Indian Wells: il deserto californiano si tinge d’azzurro.

WTA Indian Wells 2026, Potapova sfiderà Paolini al secondo turno. Avanzano Cirstea e YastremskaUn nutrito programma di incontri valevoli per il primo turno apre il programma del torneo WTA 1000 di Indian Wells.

Luciano Darderi si arrende a Rinky Hijikata nel secondo turno a Indian Wells: italo-argentino sottotono in CaliforniaPrestazione sottotono di Luciano Darderi nella sfida di secondo turno del Masters1000 di Indian Wells contro l’australiano Rinky Hijikata (n.117 ATP). oasport.it

Indian Wells, Alcaraz ha battuto il bulgaro Grigor DimitrovA Indian Wells il deserto della California sta regalando ottime notizie per il tennis che conta. Ecco il punto della situazione sui due protagonisti principali. Carlos Alcaraz: Percorso netto. Carlos ... ladigetto.it

