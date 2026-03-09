Indennità di pronto soccorso ultimatum dei sindacati | Se non ci saranno risposte sarà mobilitazione generale

Le sigle sindacali Cisl FP, Fials, Nursind e Nursing Up dell’Emilia-Romagna hanno diffuso un comunicato in cui accusano la Regione di mancare di risposte sulla questione dell’indennità di pronto soccorso destinata ai lavoratori e ai professionisti della rete di emergenza-urgenza. Hanno inoltre annunciato che, in assenza di un provvedimento, procederanno con una mobilitazione generale.

“La politica dei tatticismi sta bloccando risorse che in altre regioni d’Italia sono già state inserite nelle buste paga delle lavoratrici e dei lavoratori” si legge in una nota “Quella che normativamente e contrattualmente è un’indennità dovuta resta ancora nei cassetti di via Aldo Moro”, denunciano i sindacati, riferendosi alla sede della Regione. Una situazione che, secondo le sigle, penalizza i lavoratori dell’emergenza sanitaria regionale rispetto a quanto avviene nel resto del Paese. “La politica dei tatticismi sta bloccando risorse che in altre regioni d’Italia sono già state inserite nelle buste paga delle lavoratrici e dei lavoratori”. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

