Ponte sul Grondana a senso unico alternato per 12 giorni

Da oggi il ponte sul Grondana diventa a senso unico alternato. La Provincia di Piacenza ha avviato lavori di scavo e demolizione per spostare i sottoservizi sotto il ponte. I lavori dureranno circa 12 giorni, durante i quali il traffico sarà regolato con questa modalità temporanea. I cittadini devono prepararsi a possibili disagi e rispettare le indicazioni della viabilità.

Nel capoluogo Ferriere dal 16 al 28 febbraio. I lavori sono propedeutici alla manutenzione straordinaria Data la necessità di mantenere in sicurezza la circolazione dei veicoli e al fine di evitare il verificarsi di situazioni di pericolo, si dispone la regolamentazione della circolazione stradale mediante istituzione di senso unico alternato regolato da movieri eo impianto semaforico, lungo la Strada Provinciale n. 50 di Mercatello in corrispondenza del manufatto di attraversamento sul Torrente Grondana, dalla progressiva km 0+180 circa alla progressiva km 0+220 circa, dalle ore 8 del giorno 16 febbraio alle ore 18 del 28 febbraio, nel territorio comunale di Ferriere, per tutte le categorie di veicoli.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Approfondimenti su Ponte Grondana Ispezione al ponte sul canale Diversivo, senso unico alternato a Cavezzo A partire da venerdì 12 dicembre, lungo la strada provinciale 5 a Cavezzo, sarà istituito un senso unico alternato con controllo a vista nel tratto del ponte sul canale Diversivo, per consentire un'ispezione. Traffico regolato con senso unico alternato sul ponte Mella a Messina per lavori di manutenzione Da oggi, il traffico sul Ponte Mella a Messina si svolge a senso unico alternato. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Come Cambia la Città La cerimonia di inaugurazione del ponte sul fiume Polcevera, Sampierdarena,1928. facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.