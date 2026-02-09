Santa Maria ammalati senso unico per i lavori sulla strada statale 114

Da domani, martedì 10 febbraio, e fino al 27 marzo, i lavori sulla strada statale 114 di Acireale costringeranno i driver a un senso unico alternato. L’Anas ha deciso di regolare il traffico con un semaforo tra i km 76,800 e 77, per consentire i lavori senza creare troppi disagi. La modifica sarà in vigore per quasi due mesi, influenzando chi percorre quella zona.

Da domani, martedì 10 febbraio, al prossimo venerdì 27 marzo l'Anas istituirà un senso unico alternato regolato da un semaforo fra i km 76,800 e 77 della Strada statale 114 "Orientale Sicula", nel territorio di Acireale. Il provvedimento è stato preso per consentire l'esecuzione dei lavori per.

