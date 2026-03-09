Incrodati in Grignetta | intervento per soccorrere sei persone

Nel tardo pomeriggio di domenica, sei persone sono rimaste bloccate in Grignetta e hanno richiesto aiuto. Immediatamente sono stati attivati i soccorsi, che sono intervenuti per estrarle dalla zona. L'allarme è stato lanciato intorno alle 18 e le operazioni di salvataggio sono ancora in corso.

Rimangono bloccati in Grignetta, scattano i soccorsi. L'allarme è stato diffuso nel tardo pomeriggio di domenica, intorno alle 18.30, per sei persone incrodate in parete sulla Grigna Meridionale, nella zona del Sigaro Dones. Dalla centrale operativa del 118 Soreu Laghi è stato disposto immediatamente l'invio di squadre del Soccorso alpino dalla stazione del Bione, allertati anche i Carabinieri. Da Como si è alzato in volo l'elicottero di Areu, che ha concluso la sua missione una volta individuati e recuperati i malcapitati. Tutte le persone, di età fra i 20 e i 29 anni, sono state riaccompagnate a valle in sicurezza.