Furgone esploso strada ripristinata | l' intervento di Sei Toscana

Il 12 febbraio, a Bibbiena, un furgone che trasportava bombole di ossigeno è esploso, causando danni alla strada. Sei Toscana, tramite la società Interventa, ha subito avviato le operazioni di pulizia e sistemazione del manto stradale. Un intervento rapido per rimuovere i detriti e mettere in sicurezza l’area.

Eseguita la rimozione dei detriti presenti sulla superficie carrabile della strada, che sono stati accumulati con le carcasse dei mezzi coinvolti nell’esplosione per essere posti a disposizione dell’autorità giudiziaria È stata Sei Toscana, attraverso la società Interventa, ad occuparsi delle operazioni di pulizia e ripristino dei luoghi interessati, lo scorso 12 febbraio, a Bibbiena, dall’incendio di un mezzo destinato al trasporto di bombole di ossigeno. Almeno quattro le esplosioni registrate, in rapida successione, che hanno provocato anche sei feriti, fortunatamente non gravi. L’intervento, effettuato sotto la direzione delle autorità pubbliche di sicurezza presenti sul posto, rientra nel programma di Pronto Intervento Stradale di Sei Toscana ed è stato finalizzato a ripristinare le condizioni di sicurezza stradale, attraverso l’impiego degli impianti di bonifica stradale.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

