Bufera di neve sull’Etna l’intervento per soccorrere 5 persone bloccate

Questa mattina sull’Etna si è abbattuta una forte bufera di neve. La neve ha raggiunto i due metri di altezza, bloccando cinque persone in quota. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del Soccorso alpino della Guardia di finanza di Nicolosi, che hanno messo in sicurezza i dispersi. La situazione è stata gestita in breve tempo, evitando conseguenze più gravi.

Una bufera di neve, con accumuli di neve alti due metri, che ha bloccato cinque persone sull'Etna. Una situazione risolta dall'intervento del Soccorso alpino della Guardia di finanza di Nicolosi. Cinque persone, tra cui due cittadini polacchi, sono rimaste bloccate con le proprie autovetture sulla SP92, zona Etna Sud, sorprese da una violenta bufera di neve nei pressi dei Crateri Silvestri. Gli specialisti del soccorso alpino hanno ricevuto la segnalazione da un automobilista intorno alle 17 di mercoledì 11 febbraio e si sono recati - su un fuoristrada - sul percorso in direzione del Rifugio Sapienza.

