Incidente tra un' auto e un camion arrivano i carabinieri | colpita anche l' auto dell' Arma

Questa mattina alle 8, un incidente si è verificato lungo la Romea, coinvolgendo un'auto e un camion. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno constatato anche danni all'auto dell'Arma. Nessun dettaglio è stato fornito sui feriti o sulle cause dello scontro. La strada è stata temporaneamente chiusa per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi.

Ancora un incidente stradale. Ancora un incidente con un’auto delle forze dell’ordine coinvolta. Dopo lo schianto in Romea (con una agente della polizia stradale rimasta gravemente ferita), lunedì mattina, intorno alle 8.30, lungo la Superstrada Ferrara-Mare, all’altezza dello svincolo per Masi Torello (in direzione città), si è verificato un tamponamento multiplo che ha coinvolto anche una vettura dei carabinieri. Secondo quanto si apprende, nel tratto interessato si sarebbe verificato un primo incidente, che ha coinvolto un camion e un’auto: un sinistro non grave, che avrebbe comportato ferite lievi per i conducenti. Sul posto è così giunta una pattuglia dei carabinieri, per la gestione del traffico. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

