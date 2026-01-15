Incidente tra auto e camion a Battipaglia | rallentamenti alla circolazione

Questa mattina a Battipaglia si è verificato un incidente sulla Strada Statale 18, coinvolgendo un'auto e un camion. L'impatto ha provocato l'arresto temporaneo della circolazione e danni alle infrastrutture, con conseguenti rallentamenti nel traffico locale. Si segnalano disagi per gli automobilisti in zona, mentre le forze dell'ordine sono intervenute per gestire la situazione e avviare le verifiche necessarie.

Paura, questa mattina, lungo la Strada Statale 18 a Battipaglia, dove un'automobile si è scontrata con un tir finendo la sua corsa contro un palo della pubblica illuminazione. L'incidente è avvenuto nei pressi di un distributore di carburanti. I soccorsiSul posto sono intervenuti gli agenti della.

