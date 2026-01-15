Incidente tra auto e camion a Battipaglia | rallentamenti alla circolazione

Da salernotoday.it 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina a Battipaglia si è verificato un incidente sulla Strada Statale 18, coinvolgendo un'auto e un camion. L'impatto ha provocato l'arresto temporaneo della circolazione e danni alle infrastrutture, con conseguenti rallentamenti nel traffico locale. Si segnalano disagi per gli automobilisti in zona, mentre le forze dell'ordine sono intervenute per gestire la situazione e avviare le verifiche necessarie.

Paura, questa mattina, lungo la Strada Statale 18 a Battipaglia, dove un'automobile si è scontrata con un tir finendo la sua corsa contro un palo della pubblica illuminazione. L'incidente è avvenuto nei pressi di un distributore di carburanti. I soccorsiSul posto sono intervenuti gli agenti della. 🔗 Leggi su Salernotoday.itImmagine generica

Leggi anche: Incidente in tangenziale al Sito Interporto: coinvolti un camion e tre auto, disagi alla circolazione

Leggi anche: Scontro in Fi-Pi-Li all'uscita di Ponsacco: rallentamenti alla circolazione

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Incidente mortale sull'A2, nei pressi di Campagna: camionista di 60 anni perde la vita.

incidente auto camion battipagliaIncidente a Battipaglia: scontro tra auto e camion sulla statale 18 - Lo scontro ha visto coinvolti un’automobile e un mezzo pesante, determinando immediati disagi alla viab ... infocilento.it

incidente auto camion battipagliaIncidente a Capaccio Paestum, scontro autocamion in via Pertini - È successo poco prima delle 18, in via Sandro Pertini, allo svincolo per la SS18. infocilento.it

Scontro tra auto a Battipaglia con tre feriti, c’è una bimba di 12anni: incidente sulla Litoranea - Nel violento incidente stradale restano ferite tre persone, tra loro anche una bambina di 12 anni. fanpage.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.