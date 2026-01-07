Tragico incidente a Ivrea | scontro tra più veicoli morto un uomo di 51 anni e due persone ferite

Nella notte tra l'6 e il 7 gennaio, a Ivrea, si è verificato un grave incidente stradale nel tratto del terzo ponte. L'incidente ha coinvolto più veicoli, causando un decesso e due feriti. La dinamica e le cause sono al momento in fase di accertamento da parte delle autorità competenti.

Tragico incidente nella notte tra ieri e oggi, 7 gennaio, a Ivrea. Poco dopo la terza notte, alcuni veicoli si sono scontrati nella zona del terzo ponte. Un uomo di 51 anni è morto per le ferite riportate nel sinistro. Altre due persone, rimaste ferite, sono state medica e trasportate in ospedale. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Tragico incidente a Ivrea: scontro tra più veicoli, morto un uomo di 51 anni e due persone ferite Leggi anche: Tragico incidente a Volpiano: scontro frontale tra due auto, morto un uomo di 31 anni e due persone ferite Leggi anche: Incidente a Condove, scontro tra due auto: 2 persone ferite Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Tragico incidente a Ivrea: scontro tra più veicoli, morto un uomo di 51 anni e due persone ferite. Incidente mortale sull'autostrada A21 - Pesante il bilancio dello scontro tra un camion e un'auto: un morto e due feriti, di cui uno grave trasportato all'ospedale di Alessandria. rainews.it

Tragico incidente a Oderzo (Treviso): scontro tra un Suv e un bus con 50 studenti, un morto e 15 feriti. L’automobilista aveva la patente sospesa - Germano De Luca, l'automobilista di 85 anni, è morto nello scontro a Oderzo (Treviso) tra il Suv su cui era alla guida e un bus di linea ... ilrestodelcarlino.it

Tragico incidente a poche ore dal Natale: Pasquale Quarta muore nello scontro tra auto - L'incidente è avvenuto alla vigilia di Natale a Leverano, comune della provincia di Lecce. today.it

+++ Tragico incidente sulla strada provinciale, morta una persona +++ - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.