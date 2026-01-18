Incidente nella notte sulla statale 172 | scontro tra più veicoli sei feriti

Nella notte sulla statale 172, tra Alberobello e Locorotondo, si è verificato uno scontro tra più veicoli. L’incidente, avvenuto poco prima delle quattro, ha coinvolto diverse persone, di cui sei sono rimaste ferite. Le autorità sono intervenute per gestire la situazione e prestare soccorso ai feriti.

L'impatto, avvenuto tra Alberobello e Locorotondo, avrebbe coinvolto due auto e anche uno scooter. I feriti sono stati trasportati in ospedale dal 118, sul posto anche i vigili del fuoco. I rilievi affidati ai carabinieri Tutta da chiarire la dinamica dell'incidente, che avrebbe coinvolto due autovetture - una Bmw e una Lancia Delta - e anche uno scooter. I conducenti della Delta e del mezzo a due ruote, così come i quattro giovani occupanti della Bmw, sono stati soccorsi dal 118 e trasportati in ospedale, in codice rosso per dinamica da impatto. Sul posto si è reso necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Baritoday.it Leggi anche: Scontro tra auto sulla statale 172: un 59enne morto nell'impatto, cinque feriti Leggi anche: Incidente sulla statale 106 a Cosenza, scontro tra auto: morti due 20enni, altri 4 feriti. Traffico in tilt Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Grave incidente sulla statale 172, sei feriti nella notte. Le foto; Schianto nella notte sulla SS 172: sei feriti, traffico rallentato; Incidente nella notte: 3 mezzi coinvolti, 6 feriti in codice rosso negli ospedali di Monopoli e Putignano; Alberobello-Locorotondo, incidente: sei feriti. Alberobello-Locorotondo, violento incidente nella notte sulla SS 172: le condizioni dei feriti - SS 172 tra Alberobello e Locorotondo: grave incidente coinvolge tre veicoli, sei feriti in ospedale. notizie.it

Incidente nella notte sulla statale 172: scontro tra più veicoli, sei feriti - L'impatto, avvenuto tra Alberobello e Locorotondo, avrebbe coinvolto due auto e anche uno scooter. baritoday.it

Incidente all’alba sulla SS 172 tra Locorotondo e Alberobello: tre mezzi coinvolti - Incidente all’alba sulla SS 172 tra Locorotondo e Alberobello: due auto e una moto coinvolte, danni al guard rail e rallentamenti. pugliapress.org

