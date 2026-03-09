Incidente sull' autostrada A4 a Monastier scontro tra cisterne | una si ribalta e prende fuoco grave l' autista

Un grave incidente si è verificato sull’autostrada A4 a Monastier, all’altezza del chilometro 420, coinvolgendo due cisterne. Una delle vetture si è ribaltata e ha preso fuoco, mentre l’autista è rimasto gravemente ferito. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e mettere in sicurezza l’area.

Pauroso incidente all’altezza del chilometro 420 dell’autostrada A4, nel comune di Monastier (Treviso), coinvolti due mezzi pesanti. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Incidente sull'autostrada A4 a Monastier, scontro tra cisterne: una si ribalta e prende fuoco, grave l'autista Articoli correlati Leggi anche: Incidente in autostrada A4, auto si ribalta: grave 29enne e traffico Leggi anche: Incidente in autostrada A4 in Brianza, auto si ribalta: grave 29enne Incidente tra Tir sul tratto maledetto della autostrada A4: ci sono feriti. Un mezzo in fiamme Una raccolta di contenuti su Incidente sull Temi più discussi: Tamponamento tra camion in autostrada, riaperta la A4 - VIDEO; Doppio mortale tra San Stino e Portogruaro in A4; Gravissimo incidente in A4 tra San Stino e Portogruaro: due morti. Lunghe code in direzione Trieste; ? Camion sbanda, la motrice resta in bilico sul guardrail: un ferito e code di chilometri. Noventa di Piave: fiamme sulla A4 per l'incidente tra due autocisterne. Un ferito elitrasportatoUno dei mezzi si è ribaltato e ha preso fuoco, l’altro trasportava anidride carbonica. Autostrada chiusa in entrambe le direzioni ... rainews.it Autostrada A4, incidente tra due camion cisterna carichi di gas. Sentite forti esplosioni, alta la colonna di fumo nero VIDEO(video Luca Vecchiato/Nuove Tecniche) VENEZIA - Schianto sull'autostrada A4 nel tratto Venezia-Trieste dove un tir cisterna carico di gas si è rovesciato e si sono ... ilgazzettino.it Ultim’ora Incidente sull’A4: coinvolte due autocisterne - facebook.com facebook