Incidente in autostrada A4 auto si ribalta | grave 29enne e traffico

Nella serata di sabato 10 gennaio, si è verificato un incidente lungo l'autostrada A4 tra Cavenago Brianza e Trezzo sull'Adda, con un'auto che si è ribaltata. Un uomo di 29 anni è rimasto gravemente ferito. L’incidente ha causato disagi al traffico nella zona, che si è protratto per alcune ore. Le autorità stanno ancora accertando le cause dell’accaduto.

Un incidente in autostrada A4 con un ribaltamento e un ferito grave. È successo nella serata di sabato 10 gennaio, lungo le corsie in direzione di Bergamo, nel tratto compreso tra Cavenago Brianza e Trezzo sull'Adda. Auto si ribalta: grave 29enneLo schianto si è verificato intorno alle 18.30 e.

Schianto auto-camion nella notte in A4, gravissimo un giovane: elitrasportato in ospedale d’urgenza - L'incidente si è verificato in autostrada A4, all’altezza dello svincolo dell’area di servizio Sebino sud, nel comune di Palazzolo sull’Oglio, nel ... fanpage.it

Incidente sull’A4 al Sebino Sud, 27enne bergamasco gravissimo: cosa è successo nella notte - Nella notte tra venerdì 9 e sabato 10 gennaio 2026, in zona Sebino Sud, un 27enne bergamasco è rimasto gravemente ferito dopo un in ... alphabetcity.it

Incidente sull'autostrada A8: auto si schianta contro guard-rail. Un ferito grave, video drone

AVEZZANO, GRAVE INCIDENTE IN AUTOSTRADA: PERDE LA VITA UNA DONNA DI 38 ANNI Grave incidente stradale sull’autostrada A25 tra Celano e Avezzano, in provincia dell'Aquila. Una Volkswagen su cui viaggiavano una famiglia, un uomo e tre don - facebook.com facebook

Autostrada A7 Milano-Genova Incidente tra Isola Del Cantone e Vignole Borbera in direzione Milano agg. ore 07:30 x.com

