Incidente in autostrada A4 auto si ribalta | grave 29enne e traffico

Nella serata di sabato 10 gennaio, si è verificato un incidente lungo l'autostrada A4 tra Cavenago Brianza e Trezzo sull'Adda, con un'auto che si è ribaltata. Un uomo di 29 anni è rimasto gravemente ferito. L’incidente ha causato disagi al traffico nella zona, che si è protratto per alcune ore. Le autorità stanno ancora accertando le cause dell’accaduto.

Un incidente in autostrada A4 con un ribaltamento e un ferito grave. È successo nella serata di sabato 10 gennaio, lungo le corsie in direzione di Bergamo, nel tratto compreso tra Cavenago Brianza e Trezzo sull'Adda. Auto si ribalta: grave 29enneLo schianto si è verificato intorno alle 18.30 e. 🔗 Leggi su Milanotoday.itImmagine generica

