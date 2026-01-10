Incidente in autostrada A4 in Brianza auto si ribalta | grave 29enne

Nella serata di sabato 10 gennaio, sulla A4 in Brianza, si è verificato un incidente che ha coinvolto un'auto ribaltata, causando un ferito grave. L’incidente è avvenuto tra Cavenago Brianza e Trezzo sull’Adda, in direzione di Bergamo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per gestire la situazione e prestare assistenza.

Un incidente in autostrada A4 con un ribaltamento e un ferito grave. È successo nella serata di sabato 10 gennaio, lungo le corsie in direzione di Bergamo, nel tratto compreso tra Cavenago Brianza e Trezzo sull'Adda. Auto si ribalta: grave 29enneLo schianto si è verificato intorno alle 18.30 e. 🔗 Leggi su Monzatoday.itImmagine generica

