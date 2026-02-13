La rimonta del termico nel settore automotive l' incontro alla Fismic-Confsal di Avellino

La riunione alla sede della Fismic-Confsal di Avellino ha messo sotto i riflettori la ripresa del settore dei motori termici nell’automotive, un tema caldo che coinvolge sia le aziende che i lavoratori. Durante l’incontro, i dirigenti hanno discusso delle recenti commesse che riportano fiducia al comparto, dopo mesi di crisi e incertezza, con un focus particolare sulla ripresa della produzione di motori a combustione interna. Tra i partecipanti, c’era anche il rappresentante di una grande casa automobilistica locale, che ha spiegato come l’aumento di ordini provenienti dall’estero stia spingendo le aziende a investire

Una folta delegazione di attivisti dello stabilimento Stellantis di Pratola Serra si sono confrontati con la Segreteria Generale La rimonta del termico nel mondo dell'Automotive è stato l'oggetto della riunione, effettuata presso la sede provinciale della FismicConfsal di Avellino. Tutta l'Irpinia dichiarano Zaolino e Mosca, si aggrappa allo sviluppo di Stellantis di Pratola Serra. Oggi è l'unico stabilimento del gruppo che lavora a pieno regime, garantendo 1500 posti di lavoro. Dal 6 dicembre del 2018 ad oggi continuano Zaolino e Mosca, sono cambiate molte cose. Dall'annuncio dei motori per il Ducato che passava da Foggia ad Avellino (cosa realmente accaduta) alla rimonta del termico che avrà una vita industriale anche dopo il 2035.