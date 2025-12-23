Aurubis Fismic Confsal | Risparmi inaccettabili sulla sicurezza
Aurubis Italia propone di ridurre i controlli medici sui propri dipendenti, suscitando preoccupazioni sulla sicurezza sul lavoro. La Fismic/Confsal esprime forte disapprovazione, ritenendo tali risparmi inaccettabili e potenzialmente dannosi per la tutela della salute dei lavoratori. La questione evidenzia l’importanza di mantenere standard adeguati di sicurezza, garantendo condizioni di lavoro corrette e rispettose delle normative.
La FismicConfsal dice NO al tentativo della DIREZIONE DELL’AURUBIS ITALIA di dimezzare i controlli medici sui lavoratori. Dopo il recente licenziamento del delegato della sicurezza Ciro Brosca, reo di aver denunciato irregolarità sulla sicurezza, la Direzione Aziendale continua il suo disegno. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Leggi anche: Licenziamento di Ciro Brosca: Alta tensione tra Aurubis Italia e Fismic Confsal
Leggi anche: SAI di Nusco, eletti tre delegati della Fismic/Confsal
Aurubis, Fismic-Confsal: risparmi inaccettabili sulla sicurezza - "I lavoratori di una fonderia, dovrebbero essere attenzionati ancora di più, rispetto al resto del ... msn.com
Ferrari, Fismic prima:: "Ottimo traguardo" - La Fismic Confsal raggiunge un risultato straordinario nelle elezioni Rsa Ferrari, ovvero il primo posto a pari merito con la... ilrestodelcarlino.it
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.